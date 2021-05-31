اللواء البسامي يباشر مهامه قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

المواطن - الرياض

باشر اللواء محمد البسامي، صباح اليوم الاثنين، مهامه قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

قرار وزير الداخلية

وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارات بتعيين عدد من قيادات وزارة الداخلية شملت تعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام، واللواء سلمان بن معيوض الجميعي مديرًا للإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.

مسيرة اللواء البسامي

يذكر أن اللواء البسامي يمتلك مسيرة طويلة من العمل الوطني تقلد خلالها العديد من الوظائف كان آخرها منصب مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية والذي شغله منذ شهر أكتوبر 2017 .

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