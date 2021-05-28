الليرة التركية تهبط لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا

المواطن- متابعة

تراجعت الليرة التركية اليوم لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا.

الليرة التركية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة

ونزلت العملة التركية، وهي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 ليرة تركية مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 ليرة في نوفمبر الماضي.

وتراجعت الليرة 16% منذ منتصف مارس الماضي، بعدما أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه رئيسًا آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وفي مارس، عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة، كما عزل نائبًا آخر للمحافظ لاحقًا في نفس الشهر، ثم عُزل أوجوشان أوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي، وحل محله سامح تومان، وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

التحدي الحالي لإدارة السياسة النقدية التركية

ويمثل التحدي الحالي لإدارة السياسة النقدية التركية، في أن 4 من أصل 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة، خبراتهم لا تتجاوز عامًا واحدًا في مناصبهم الجديدة، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الجديد شهاب كافجي أوغلو.

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