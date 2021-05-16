المارد الأحمر يشكو حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز

المواطن - محمد سمعه

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، السنغالي ماجيت نداي؛ وذلك بسبب تواضع مستواه في المباراة التي أُقيمت أمس السبت في القاهرة.

المارد الأحمر يحسم جولة الذهاب بثنائية:

وكانت المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي على فريق صن داونز بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أُقيم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تواضع مستوى حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز واضح:

وذكر النادي الأهلي في بيان له عبر حسابه الرسمي في “الفيسبوك” أنه تقدم بـ شكوى ضد الحكم السنغالي ماجيت نداي، وذلك بسبب عدم احتسابه ركلتي جزاء لـ الأهلي في لقاء صن داونز إضافة لعدم طرده الحارس الأوغندي أونيانجو بعدما تعمد إيذاء محمد شريف مهاجم الأهلي بضربه في ظهره خلال إحدى اللعبات في الشوط الأول من اللقاء.

كما أكد المارد الأحمر في شكواه على أن حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز، لم يُوفر الحماية الكاملة للاعبي الأهلي من عنف لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، حيث نال لاعبو الأهلي 3 بطاقات صفراء، بينما نال لاعبو صن داونز بطاقة صفراء واحدة فقط.

وبوقت سابق، كشف محمد شريف لاعب الأهلي المصري، حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد صن داونز.

ونشر محمد شريف بعد المباراة صورة عبر خاصية Story في الإنستجرام لـ ظهره والإصابة واضحة عليه ليضع على الصورة عدة علامات استفهام مبديًا سبب اندهاشه؛ وذلك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لـ مصلحته في المباراة.

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