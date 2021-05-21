المالكي لجماهير الاتحاد: حضوركم شكّل فارقًا لنا

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالإله المالكي سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات، ودعم العميد خلال مباراة أبها بالأمس.

المالكي يُشيد بجماهير الاتحاد

وقال عبدالإله المالكي: “جماهير الاتحاد الغالية.. لطالما كنتم السند والعلامة الفارقة لهذا الكيان طوال السنوات الماضية، حضوركم شكّل فارقًا لنا وانعكس على أدائنا وروحنا على أرض الملعب”.

وتابع نجم الاتحاد حديثه عن الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، قائلًا: “ممتن لدعمكم المعتاد وأسأل الله التوفيق لما تبقى من الموسم”.

وشارك عبدالإله المالكي بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد أبها، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في فوز العميد بنتيجة 2/1.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

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