المبعوث الأمريكي إلى اليمن يشيد بجهود محمد بن سلمان ويهدد بمعاقبة الحوثيين

المواطن - الرياض

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ اليوم الخميس، بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيقاف التوتر والصراع في المنطقة، داعيًا في الوقت ذاته الحوثيين وإيران إلى العمل على التهدئة في اليمن.

فرض عقوبات أمريكية على الحوثيين

واتهم المبعوث الأمريكي، الحوثيين بأنهم يعرضون أكثر من مليون شخص للخطر في مأرب، وهدد بفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية الحوثية.

وبحسب رويترر، أوضح المبعوث الأمريكي في إفادة عبر الإنترنت، أن قائدي الحوثي العسكريين المشمولين بالعقوبات متورطان بشدة في الهجوم على مأرب.

فتح الموانئ والمطارات

وشدد ليندركينغ على ضرورة فتح كل الموانئ والمطارات في اليمن، مشيرًا إلى أن الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها، وأضاف: “نحث الطرفين على ضمان وصول الإمدادات إلى وجهتها”.

المحادثات السعودية الإيرانية

ووصف ليندركينغ المحادثات السعودية الإيرانية بأنها “خطوة بناءة”، معربًا عن تقدير واشنطن لمشاركة الرياض في محادثات مع طهران.

زعزعة إيران للاستقرار

وتابع ليندركينغ إنه “لم ير حتى الآن موقفا إيرانيًا إيجابيًا تجاه إنهاء الصراع في اليمن”، وأضاف أن “الوقت قد حان لإيران لدعم محادثات السلام في اليمن” وقال: “نلاحظ الدعم الإيراني للحوثيين من حيث التدريب والتسليح “.

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