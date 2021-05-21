المخابرات البريطانية تتهم فيسبوك بدعم الإرهابيين

المواطن- متابعة

اتهم رئيس جهاز المخابرات البريطانية MI-5، كين ماكالوم، شركة فيسبوك الأمريكية، موجهًا انتقادات شديدة اللهجة إليها، حيث قال إنها تدعم الإرهابيين من خلال منحهم حرية الحركة في شبكات التواصل الاجتماعي.

انتقادات لخطط فيسبوك المقبلة

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، انتقد ماكالوم بشدة خطط فيسبوك للانتقال إلى التشفير من طرف لطرف، محذرًا من أن هذه الخطوة ستصد مئات التحقيقات الخاصة بمحاربة الإرهاب التي تجريها MI-5 وستوسع نافذة الفرص أمام الإرهابيين والمعتدين.

وقال رئيس MI-5 إن القرارات التي تُتخذ في مقر فيسبوك في كاليفورنيا، بخصوص تعزيز آليات التشفير في تطبيقي فيسبوك ماسنجر وإنستغرام ستمنح للإرهابيين فرصة لتبادل المعلومات غير القانونية والتخطيط لتنفيذ هجمات سرًا، فيما ستكون أجهزة إنفاذ القانون عاجزة عن مراقبة هذه الأنشطة.

الخصوصية مقابل أمن المجتمعات

وذكر ماكالوم أنه يشارك زوكربيرغ موقفه بشأن أهمية ضمان الخصوصية، لكن في الوقت نفسه فإن مهمة الاستخبارات تكمن في التعامل مع حالات الإرهاب والتطرف لضمان أمن المجتمعات.

وشدد على أن أجهزة الأمن البريطانية لا تسعى إطلاقًا إلى فرض الرقابة الإجبارية الشاملة على مواقع التواصل بل إنها تحتاج إلى الوصول المناسب لمنع الإرهابيين من تصنيع قنابل متفجرة وتجنيد عناصر جدد في التنظيمات المتطرفة.

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