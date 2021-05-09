المرور : حزام الأمان يخفف الضرر عند التوقف المفاجئ للمركبة

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، على أهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ الأمر الذي يساهم في التخفيف من حدة الضرر الذي يحدث عند التوقف المفاجئ للمركبة.

أهمية حزام الأمان

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر” أن حزام الأمان يلعب دورًا هامًا في الوقاية من حالات الاندفاع والخروج خارج المركبة في حالة الاصطدام.

وأضافت الإدارة أنه يعمل على حماية جميع أجزاء الجسم، ويساهم في التقليل من اصطدام الأشخاص داخل المركبة بعضهم بعضًا، بالإضافة إلى أنه يساهم في التقليل من نسبة حدوث الوفيات والتقليل من الإصابات الخطيرة.

شارك الخبر







شارك الخبر