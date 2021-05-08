المرور: 7 نصائح تقلل نسبة الحوادث على الطريق

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث على الطريق.

وسائل للوقاية من الحوادث

وقالت الإدارة عبر حسابها في “تويتر”: “لتجنب الحوادث المرورية احرص على ما يلي”.

استخدام إشارات التنبيه عند تغيير المسار

التركز وعدم الانشغال عن الطريق

ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامك

الالتزام بحدود السرعات المسموحة

إعطاء حقوق الأفضلية

القيادة بحرص في الظروف المناخية المتغيرة

استخدام حزام الأمان

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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