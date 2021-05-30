المسند يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، استمرار درجات الحرارة في الارتفاع.

استمرار ارتفاع الحرارة

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة، ومتوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في الشرقية، يليها الوسطى .. هذا والله أعلم”.

وتابع “قد تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة وحائل”.

آخر موسم المطر

وقال المسند: “يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب .. هذا والله أعلم”.

وتابع عبدالله المسند: “لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر”.

وختم المسند بقوله “عند زوال الشمس (أذان الظهر) يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو”.

شارك الخبر







شارك الخبر