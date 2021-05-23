المسند يكشف سبب الموجة الحارة غير المُعتادة على المملكة

المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن سبب الموجة الحارة غير المُعتادة التي تشهدها المملكة هذا الموسم.

د.عبدالله المسند يكشف سبب الموجة الحارة في معظم مناطق السعودية تابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/56Ry8g9y8O#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/uR7A9QmXMH — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 22, 2021

وقال المسند خلال برنامج “إم بي سي في أسبوع” إن سبب تلك الموجة هو وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر







شارك الخبر