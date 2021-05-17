المشي 30 دقيقة يوميًا أهم نصيحة صحية بعد إجازة العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أفراد المجتمع إلى تحديد وقت لممارسة رياضة المشي يوميًا وفقًا لظروف الفرد، وخصوصًا بعد التمتع بإجازة العيد، مبينًا أن الجسم يحتاج إلى حركة لتجنب الكثير من الأعراض غير الصحية.

حرق السعرات

وأوضح في تصريحات لـ”المواطن “، أن للمشي فوائد صحية عديدة لا يمكن حصرها منها، حرق السعرات الحرارية الزائدة، الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية، الوقاية من الأمراض المزمنة (مثل: أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري النوع الثاني)، المساعدة على خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم، تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، الحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، وكلما كان المشي أسرع ولمسافة أطول وبشكل متكرر ازدادت فوائده.

المشي 30 دقيقة

وحول المدة الكافية للمشي يوميًا قال: عادة ينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل، ولا يشترط المشي لساعات ليحصل الشخص على فوائده، بل يكفي ممارسة هذه الرياضة لأكثر من 10 دقائق باليوم وزيادة المدة بشكل تدريجي حتى يصل إلى الهدف الموصى به، ولأن المشي أقل شدة من الركض فإنه سيتطلب وقتًا أطول وتكرارًا أكثر ليصل إلى فوائد الركض، حيث تنصح جمعية القلب الأمريكية بممارسة المشي على الأقل لمدة 30 دقيقة باليوم، وذلك لخمسة أيام بالأسبوع (١٥٠ دقيقة أسبوعيًّا)، والذي يعادل الركض لمدة 20 دقيقة باليوم لثلاثة أيام بالأسبوع.

نصائح صحية هامة

واختتم الدكتور الحسن بالقول، هناك بعض النصائح التي يجب على الفرد اتباعها والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وهي : التوقف فورًا عند الشعور بإرهاق شديد، أو صعوبة في التنفس، أن تتم في الأماكن المخصصة التي حددتها أمانات المدن، تناول الماء باستمرار وعلى دفعات أثناء ممارسة هذه الرياضة وبعدها مع التركيز على الطريق وعدم استخدام الهاتف المحمول إلّا للضرورة والتوقف لإتمام المكالمة، ارتداء الملابس الرياضية المناسبة، وعدم الأكل أثناء ممارسة هذه الرياضة أو قبلها بنصف ساعة على الأقل، حيث إن ذلك سيؤدي إلى اضطراب في عملية الهضم، إضافة لسرعة تعب الجسم.

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