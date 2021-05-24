المصرية سما رامي أول مصابة بـ متلازمة داون ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة

المواطن - متابعة

عُرفت الطفلة المصرية سما رامي من ذوات الاحتياجات الخاصة والناشطة في مجال حقوق الأطفال أصحاب الداون سيندروم، ومن أهم 50 شخصية نسائية مؤثرة في المجتمع، بحماسها الشديد وسط قرنائها وتميزها بقدرتها على التعامل مع المرحلة التي تمر بها.

رفضت الإساءة لمصابي متلازمة داون:

تميزت سما رامي بجرأتها في المطالبة بحق أصحاب الداون سيندروم، حيث ظهرت في فيديو سابق لها وهي توجه رسالة إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد تعليقها المسيء لهم، طالبتها خلاله بعدم السخرية من مصابي الداون سيندروم مرة أخرى.

تحلم بالفن:

سطع نجم سما رامي بين قرنائها بعد المطالبة بحقوقهم والتحدث باسمهم، لتطمح مؤخرًا في أن تصبح فنانة، لتميزها بصوت جميل جعلها تُغني لأصدقائها من ذوي متلازمة داون.

ظهرت سما رامي في لقاء سابق مع وزيرة التضامن المصرية ووجهت خلاله رسالة لها قالت فيها:” طول ما حضرتك جنبنا هنغير نظرة المجتمع وكمان هنغير أي مصطلح وحش ممكن يزعلنا “.

نبذة عن سما رامي:

سما رامي أحمد تبلغ من العمر 19 سنة، طالبة في معهد الباليه في الفرقة الرابعة وأيقونة الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة أقرانها من متلازمة داون فهي أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري وأول سفيرة للنوايا الحسنة من داون سيندروم، وسابقًا فازت بلقب ملكة الجمال عام 2018 بجانب أنها لاعبة سباحة وكرة سلة وأيروبكس..

ما هي متلازمة داون؟

يُذكر أن متلازمة داون هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة مبكرة ما قبل الولادة، يكون الأولاد الذين يعانون من متلازمة داون ذوي ملامح مميزة في الوجه، شكلهم الجانبي مسطح والرقبة قصيرة.

أسباب وعوامل خطر متلازمة داون:

من أسباب متلازمة داون هي مشكلة ما في منظومة الصبغيات (Chromosomes) في جسم الجنين، قبل ولادته بوقت طويل جدًا. فمنظومة الصبغيات هذه تشكل جزءًا مهمًا في خلايا الجسم، إذ تحتوي على المادة والمعلومات الوراثية للإنسان الفرد، وهي المعروفة باسم “دي- أن- إي” (DNA).

وفي العادة، يوجد في جسم الجنين السليم الطبيعي 46 كروموزومًا في كل خلية جسدية، أما الجنين الذي يعاني من متلازمة داون (المغولية) فتحتوي خلاياه على 47 كروموزومًا، وفي أحيان نادرة جدًا، يمكن لخلل وراثي آخر أن يؤدي إلى متلازمة داون، إن الكروموزوم الإضافي (السابع والأربعون) يؤدي إلى حدوث تغيير في تطور عقل الجنين وجسمه.

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