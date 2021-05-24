الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية زامبيا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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