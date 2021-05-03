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الملك سلمان يأمر بتعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

الملك سلمان يأمر بتعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

2021/05/03
الساعة 3:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يأمر بتعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط
المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 513
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 492 ) بتاريخ 11 / 7 / 1441هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


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