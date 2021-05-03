الملك سلمان يأمر بتعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.
وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:
الرقم : أ / 513
التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 492 ) بتاريخ 11 / 7 / 1441هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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