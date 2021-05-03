الملك سلمان يأمر بتعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

الرقم : أ / 513

التاريخ : 21 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 492 ) بتاريخ 11 / 7 / 1441هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .

ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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