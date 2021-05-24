الملك سلمان يتلقى اتصالين من الرئيسين النيجيري والأفغاني

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لفخامته في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته – حفظه الله – لذوي الفقيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

الملك سلمان يبحث مع الرئيس الأفغاني العلاقات الثنائية

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا – حفظه الله – عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

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