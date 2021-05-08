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الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في باكستان
يقع في المدينة الجامعية بالعاصمة إسلام آباد

الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في باكستان

2021/05/08
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في باكستان
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

يتسع لـ 4000 مصل: 

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 – H)، مصلى للرجال يتسع لـ 4000 مصل، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مصلية ، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ 6000 شخص.

مكتبة ومتحف: 

كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.


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