المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين

المواطن - تبوك

وسط منظومة خدمية متكاملة، وبمتابعة الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، بدأت يوم أمس الاثنين جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة باستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح كافة المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا، حيث وجه جميع الجهات بتسهيل إجراءات المسافرين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تجهيزات:

وأنهت المنافذ بالمنطقة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ومنفذ حالة عمار المحاذي للحدود الأردنية، وكذلك منفذ الدرة الحدودي ومنفذ ميناء ضباء البحري كافة الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها مختلف الجهات الحكومية، والتي تضمنت الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات المسافرين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوفير انسيابية الحركة للمسافرين.

وعبر عدد من المسافرين في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات قدمت لهم.

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