المنيع يوضح حكم تنظيف الأسنان بالمعجون أثناء الصيام

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، حكم تنظيف الأسنان بالمعجون أثناء الصيام.

شرط استخدام المعجون

وقال الشيخ المنيع: “إن تنظيف الأسنان بالمعجون لا يؤثر على الصيام، إذا لم يصل إلى الحلق شيء منه”.

أشياء محاطة بالشك

وتابع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع “أن الابتعاد عن مثل هذه الأشياء المحاطة بالشك في أوقات الصيام يكون أفضل”.

شارك الخبر







شارك الخبر