الموارد البشرية: الحصول على لقاح كورونا شرط للحضور إلى مقرات العمل

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا إلزاميًا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات العام، الخاص، غير الربحي) إلى مقرات العمل.

دعوة لكافة القطاعات

ودعت الوزارة كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات إلى البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، علمًا أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبًا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللعمل في بيئة عمل آمنة صحية.

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