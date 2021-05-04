المواطن- متابعة

قال المحلل التقني، مينغ تشي كو، إن الموعد المتوقع لطرح هاتف آبل القابل للطي هو عام 2023، متوقعًا أن يتم إنتاج ما يتراوح بين 15 إلى 20 هاتف آيفون حينها.

مواصفات هاتف آبل القابل للطي المتوقعة

وبحسب شبكة CNBC، فقد قال مينغ، المتخصص في الحديث عن منتجات شركة آبل، أنه من المرجح أن يتضمن الطراز الجديد من آبل شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، من نوع أوليد.

وأوضح أن توجه آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، بات ضروريًا، وذلك في ضوء إقبال مصنّعي الهواتف على اقتحام هذا المضمار، مضيفًا: ستكون الهواتف القابلة للطي ميدانا لتنافس شركات الهواتف بعد طفرة الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

ويعتقد مينغ أن هاتف آيفون القادم قد يتبنى أسلاكًا نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يمنح آبل ميزة تنافسية في سوق الأجهزة القابلة للطي، وستكون تقنية العرض هذه ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل، التي تدعم أكثر من طي واحد، حسبما ذكر موقع AITNews المتخصص بالأخبار التقنية.

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