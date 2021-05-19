النساء أكثر احتياجًا لـ الحديد من الرجال

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة عائشة فكري لـ”المواطن “، أن الحديد هو أحد العناصر التي يحصل عليها الفرد من الغذاء، وهو عنصر أساسي في عملية بناء العديد من المواد التي تربط الأوكسجين بالدم وبالعضلات، كما أنه يعتبر أحد العناصر الهامة في تركيب العديد من الإنزيمات في الجسم، لافتة إلى أن نقصه يمهد للإصابة بمرض فقر الدم، وهو مرض منتشر بشكل كبير في العالم ومرتبط بسوء التغذية.

أعراض نقص الحديد:

ولفتت إلى أن نقص الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم ، وبالتالي ظهور عدة أعراض منها : الإرهاق والوهن ، صعوبة في الحفاظ على حرارة

ولفتت إلى أن نقص الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي ظهور عدة أعراض منها: الإرهاق والوهن، صعوبة في الحفاظ على حرارة الجسم، شحوب في مظهر الجلد، الدوار، ألم في الرأس، وأحيانا التهاب اللسان، والنساء يحتجن إلى كمية أكبر لتعويض ما يفقدنه خلال الدورة الشهرية.

ولذلك فإن النساء المتقدمات في السن اللواتي تتوقف عندهن الدورة الشهرية، لا يحتجن سوى لثمانية ميلليغرامات يوميًا، كما أن الحوامل يحتجن خلال فترة الحمل إلى المزيد من عنصر الحديد وذلك بسبب زيادة حجم الدم ونمو الرحم والمشيمة، إذ يقوم الجسم أثناء الحمل بإنتاج المزيد من الدم للمساعدة في نمو الطفل، فعند عدم حصول الأم على الاحتياج اليومي للحديد أو العناصر الغذائية لا يتمكن الجسم من تصنيع خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن إنتاج الدم الإضافي.

حاجة الجسم اليومية:

وعن كمية الحديد التي يحتاجها الجسم مضت قائلة، بالنسبة للبالغين بين سن 19 و50 عاما، فإن الكمية اليومية هي:

18 ميلليغرامًا للنساء.

27 ميلليغرامًا للحوامل.

9 ميلليغرامات للنساء المرضعات.

8 ميلليغرامات للرجال، أما عند الأطفال فالأمر مختلف بحسب العمر، وتكون الكمية اليومية التي يحتاجونها كالتالي:

0.27 ميلليغرام حتى سن 6 أشهر.

11 ميلليغرامًا لعمر 7 إلى 12 شهرًا.

7 ميلليغرامات لعمر سنة حتى 3 سنوات.

10 ميلليغرامات لسن 4 إلى 8 سنوات.

8 ميلليغرامات لعمر 9 إلى 13 سنة.

11 ميلليغرامًا للأطفال الذكور في سن 14 وحتى 18 عامًا.

15 ميلليغرامًا للفتيات منذ بدء العادة الشهرية وحتى سن 18 عامًا.

أطعمة غنية بالحديد:

وعن كيفية الحصول على معدن الحديد عبر الأطعمة اختتمت الدكتورة عائشة بالقول: هناك أطعمة عديدة تزود الفرد بالحديد منها البقوليات بمختلف أنواعها، الحبوب، التين والتمر والعنب، اللحوم وخصوصًا الكبد الذي يعد أبرز مصدر للحديد، البيض، المحار، سمك التونة، الجمبري، البروكلي، السبانخ، البطاطا، الكرنب، الفستق، السمسم، اللوز، الكاجو، الصنوبر وغيرها من المكسرات.

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