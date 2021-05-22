النصراويون لـ آل معمر: محمد العويس مطلبنا

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بالتحرك والتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الأخير لا يريد تعاقده مع الراقي.

ورُشح العويس بقوة للانضمام إلى نادي النصر، خاصة في ظل اقتراب الحارس الأسترالي برادلي جونز من مغادرة العالمي بعد نهاية الموسم الحالي.

ودشن جمهور النصر، صباح اليوم وسمًا بعنوان” العويس مطلب نصراوي” في إشارة منهم لإدارة العالمي بضرورة حسم صفقة العويس قبل أن ينضم لـ ناد آخر.

تلميح مسبق من محمد العويس بانضمامه إلى النصر

وسبق لـ محمد العويس أن أعطى تلميحًا باقتراب انضمامه لـ النصر، وذلك بعد تداول صورة له بـ فبراير الماضي، وهو يمنح قفازيه لأحد لاعبي نادي النصر الناشئين.

وكان سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، أكد على أن العويس لن يُجدد عقده مع الأهلي، مضيفًا أن الحارس الدولي سيدخل الفترة الحرة في يوم 27 يونيو المقبل.

أزمات كثيرة عانى منها الأهلي

ولم يرتبط اسم العويس فقط بالرحيل، بل ارتبط كذلك اسم المهاجم السوري عمر السومة وذلك بسبب الأزمات الإدارية التي عانى منها النادي الأهلي وأثرت على مستوى الفريق الكروي الأول بالموسم الحالي.

وكان محمد العويس انضم إلى الأهلي في عام 2017 قادمًا من نادي الشباب.

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