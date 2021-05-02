النصراويون يهاجمون خالد الغامدي

المواطن - محمد سمعه

هاجمت مجموعة من جماهير النصر، اللاعب خالد الغامدي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل، التي ذكرها عن النصر.

وكان الغامدي ظهر في حلقة أمس”السبت” ببرنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “طلعوا علي في النصر إشاعات كثيرة، وخرجت من الفريق بصورة غير قانونية وغير احترافية، في وقت أصلًا لم يكن هناك سوق انتقالات من أجل الرحيل”.

وأضاف الغامدي: “كان عندي الكثير لأقدمه إلى النصر ولكن لم تُمنح لي الفرصة، وانتقالي إلى النصر كان ” كوبري”.

خالد الغامدي يواصل استفزاز النصراويين

وتابع خالد الغامدي مواصلًا استفزاز جماهير النصر: “النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب تجميعه للاعبين الصغار دون أي جدوى، مع النجوم وعدم صنع المزيج المفيد للفريق، عكس الهلال كان يعرف ماذا يريد من التعاقدات، الهلال أفضل من النصر في التعاقدات، بدليل أن جيل الهلال الحالي حقق بطولات قارية ومحلية عكس النصر”.

وفاء قليل من خالد الغامدي

واعتبر الجمهور النصراوي ما قاله الغامدي بأنه قلة وفاء للعالمي الذي لعب في صفوفه لمدة 8 سنوات، كاملة، حيث قال عبدالله العنزي حارس النصر الأسبق عبر حسابه في “تويتر” : “نادي النصر وجمهوره صاحب الفضل والمنة بعد الله على جميع اللاعبين، وما يحدث من إسقاطات عليه ليس إلا قلة وفاء من بعض اللاعبين، احترم ناديك ولا اسكت”.

أما سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر فعلق قائلًا: “برنامج “الديوانية” احترفت الإساءة لـ النصر، وصارت مركزًا للمتعصبين الذين يحرصون على مهاجمة العالمي، لم يكتفوا باحتضان المتعصبين، بل ذهبوا لنجوم يعرفون أنهم يبحثون عن تصفية حسابات مع النصر، هناك العديد من المحاور التي تهم الجمهور الرياضي، لكن يتم تجاهلها فالتحريض على النصر أهم”.

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