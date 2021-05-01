النصر والهلال يواجهان الأندية الإيرانية بأرض محايدة

المواطن - محمد سمعه

سيُكمل فريقا النصر والهلال مشوارهما ببطولة دوري أبطال آسيا، بمواجهة الأندية الإيرانية في دور ثمن النهائي.

موعد مباراتي النصر والهلال بدور الـ16:

وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج.

وسيُلعب دور ثمن النهائي من مباراة واحدة يومي 14 و15 سبتمبر.

تأهل صعب للأزرق:

يذكر أن الأزرق كان تأهل بشق الأنفس بعد تعادل الأهلي والدحيل القطري ليودع كل منهما البطولة الآسيوية، ويستمر مشوار الأزرق في البطولة الآسيوية.

وكانت الجماهير الهلالية، صبت جم غضبها على المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي حيث طالبوا بإقالته؛ كون قدراته التدريبية لا تناسب طموحات الزعيم الراغب في المنافسة على دوري الأبطال بالموسم الحالي.

وانتقد جمهور الزعيم، أيضًا الحارس عبدالله المعيوف وطالبوا برحيله.

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