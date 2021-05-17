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النصر يتألق هجوميًّا بالشوط الثاني في دوري محمد بن سلمان

النصر يتألق هجوميًّا بالشوط الثاني في دوري محمد بن سلمان

2021/05/17
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يتألق هجوميًّا بالشوط الثاني في دوري محمد بن سلمان لاعبو النصر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا خلال منافسات الشوط الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر الأكثر تسجيلًا في الشوط الثاني:

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العالمي الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، حيث تمكن من هز الشباك 33 مرة.

ويحتل الهلال والشباب المركزين الثاني والثالث في قائمة الأكثر تسجيلًا في الشوط الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 هدفًا لكل منهما، ثم الاتفاق والفتح، حيث أحرز كل منهما 28 هدفًا.

الهلال
فريق الهلال

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ27، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن التعاون الثالث، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر بـ42 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح والأهلي، ثم الفيصلي في المركز التاسع بـ36 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl


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