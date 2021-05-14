النصر يتقدم في الشوط الأول بهدف حمدالله

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله يتقدم للنصر

وبدأت مباراة العين ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بشكل سريع وضغط من العالمي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتمكن المغربي نور الدين أمرابط من تسجيل هدف عند الدقيقة 22، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واستمرت المحاولات النصراوية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العين ضد النصر بتقدم الأصفر بهدف دون رد.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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