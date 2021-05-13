النصر يحتاج 3 صفقات

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن تدعيم فريقه بـ3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر مينيز في تدعيم صفوفه بصفقة مدافع ولاعب خط وسط، بالإضافة لمهاجم بحسب صحيفة “الجزيرة”.

سبب رغبة مدرب النصر في ضم مدافع:

ويرغب مدرب العالمي، في ضم لاعب مدافع نظرًا لكثرة إصابات اللاعب عبدالله مادو، بجانب الحاجة لضم لاعب بديل للمدافع عبدالإله العمري.

كذلك يرغب مدرب النصر في ضم لاعب مهاجم؛ ليكون بديلًا للمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي هبط مستواه مؤخرًا.

جدير بالذكر أن العالمي يبحث أيضًا عن ضم لاعب وسط لتدعيم وسط الملعب مع البرازيلي بيتروس واللاعب علي الحسن.

العالمي يراقب مهاجمين:

وتفكر إدارة العالمي في التعاقد إما مع الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن الذي قدم مستوى مميزًا مع فريقه بالموسم الحالي أو التفكير في ضم السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها الذي قدم مستوى لافتًا بالموسم الحالي.

وقبل اهتمام النصر بضم مهاجم من الاثنين المرشحين، سجل أبرو 15 هدفًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، بينما سجل ستراندبيرج مع نادي أبها 16 هدفًا، يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين.

يذكر أن ستراندبيرج يلعب مع أبها على سبيل الإعارة من نادي الحزم، كما سبق للعالمي أن اهتم بضمه وفقًا لـ صحيفة “الشبابية” خاصة في ظل تألقه على المستوى التهديفي وإحرازه أهدافًا حاسمة لـ أبها بالموسم الحالي.

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