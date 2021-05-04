النصر يحسم موقف أمرابط نهاية الموسم

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على موقف المغربي نور الدين أمرابط من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر يحسم موقف أمرابط

وأكدت إدارة النصر للاعب أمرابط أنها ستنتظر حتى نهاية الخمس جولات المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للجلوس معه والحديث عن مستقبله، حيث ترغب في تجديد عقده لمدة عام إضافي، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأضاف: “تلقى أمرابط عروضًا عدة للاستفادة من خدماته في إسبانيا، هولندا، تركيا، وقطر، ولكن اللاعب يفضل الانتظار لنهاية الموسم ودراسة العروض كافة، النجم المغربي يتمنى البقاء في السعودية ومع نادي النصر خاصة لمدة موسم على الأقل”.

وتابع: “البوسني وحيد خليلهودزيتش مدرب المنتخب المغربي، طالبه بالعودة إلى أوروبا للاستمرار في المنتخب وإكمال مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، كون اللاعب يتمسك برغبته في المشاركة في المونديال المقبل”.

النجم المغربي مع النصر

وكان نادي النصر قد تعاقد مع نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل.

وتألق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لعب معه 96 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.

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