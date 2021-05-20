النصر يخرج متأخرًا أمام الرائد بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى فريق النصر، الشوط الأول من مباراة الرائد متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دجوم يستغل الارتباك الدفاعي للعالمي

ونجح الكاميروني أرناود دجوم لاعب الرائد في إحراز الهدف الأول للفريق الريداوي بالدقيقة الـ29 مستغلًا وجود حالة من الارتباك في دفاعات فريق العالمي.

وشهدت المباراة خروج اللاعب خالد الغنام متأثرًا بسبب الإصابة، وحل بدلًا منه اللاعب فراس البريكان في تشكيلة العالمي.

تشكيلة النصر للقاء الرائد

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز اختار تشكيلة أصفر العاصمة التي جاءت مكونة من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، مادو، العمري، العبيد، الخيبري، بيتروس، النجعي، خالد الغنام، يحيى الشهري، حمدالله”.

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