النصر يستعيد 2 من نجومه قبل مباراة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، 2 من نجومه وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد بعد غد الأحد في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثنائي النصر يعود للتدريبات الجماعية:

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن الثنائي علي لاجامي وعبدالإله العمري شاركا في تدريبات العالمي الجماعية مساء اليوم الجمعة، بعد أن تم شفاؤهما من الإصابة.

وسيلعب أصفر العاصمة، مع فريق الاتحاد الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

العالمي يحتل المركز الخامس:

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد العالمي في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة كان حقق لقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي بعد الفوز على الهلال بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، كان مسلي آل معمر رئيس النصر نفى تمامًا وجود ديون على النادي قدرها 300 مليون ريال.

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