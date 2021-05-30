النصر يسعى للفوز على اتحاد كاريلي للمرة الأولى

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد اليوم، وخطف الثلاث نقاط في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر يستهدف خطف نقاط المباراة

ويطمح العالمي لتحقيق فوزه الأول ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، حيث سبق وتواجها 3 مرات، نجح العميد في الفوز مرة، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهتين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج أمام أندية جدة خلال المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يضع ضغطًا على لاعبيه اليوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يواجه الاتحاد

ويستضيف العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

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