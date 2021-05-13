النصر يصل إلى الباحة

المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الباحة، استعدادًا لمباراته ضد نظيره العين.

العين في الباحة:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول برئاسة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، إلى الباحة، كما أقامت إدارة الكرة احتفالًا في الطائرة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته، تأكد غياب النجم عبدالمجيد الصليهم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العين، بسبب معاناته من إصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يواجه العين غدًا:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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