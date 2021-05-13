النصر يفقد الصليهم ضد العين

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم عبدالمجيد الصليهم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراته المقبلة ضد نظيره العين.

الصليهم يغيب عن النصر:

ولفت الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالمجيد الصليهم سيغيب عن مباراة النصر ضد العين، وذلك بعد شعوره ببعض الآلام.

ويسعى المدير الفني البرازيلي مانو مينيز لتعويض عبدالمجيد الصليهم، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم جيدًا، للظهور بشكل مميز خلال مباراة النصر ضد العين وخطف الثلاث نقاط؛ للتقدم في الترتيب.

النصر ضد العين:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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