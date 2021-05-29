النصر يقترب من حسم صفقة الظهير الأيسر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي النصر من ضم ظهير أيسر يلعب حاليًّا لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر قريب من ضم الظهير الأيسر:

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن العالمي أصبح قريبًا من التوقيع مع ظهير أيسر يلعب حاليًّا لأحد أندية دوري المحترفين.

ويرغب العالمي في ضم ظهير أيسر جيد لتعويض الغيابات والإصابات التي تعرض لها عبدالرحمن العبيد خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة، كان حسم صفقة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم للعالمي قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

مواجهة قوية ومنتظرة ضد الاتحاد:

ويستعد العالمي لمواجهة فريق الاتحاد غدًا في كلاسيكو الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر تعادل مع فريق الوحدة بهدف لكل فريق بالجولة الـ29، حيث أُقيمت المباراة يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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