النصر يقرر الاستغناء عن برادلي جونز

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، الاستغناء عن الحارس الأسترالي برادلي جونز وعدم تجديد عقده بعد نهاية موسم 2020/2021.

وقال الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة النصر أبلغت الحارس جونز بـ نيتها عدم تجديد عقده، وطلبت منه البحث عن الانتقال لنادٍ آخر بعد نهاية عقده.

برادلي جونز يشارك في خسارة النصر ضد الاتحاد

وكان جونز شارك في مباراة النصر والاتحاد التي أُقيمت أمس الأحد بختام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021، حيث هُزم النصر أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

وانضم جونز إلى النصر في عام 2018 قادمًا من فريق فينورد الهولندي.

فواز القرني مرشح للانضمام إلى النصر

وتبحث إدارة نادي النصر عن التعاقد مع حارس مرمى آخر بجانب وليد عبدالله، حيث رُشح مؤخرًا الحارس فواز القرني للانضمام إلى النصر قادمًا من نادي الاتحاد.

وفاز برادلي جونز بـ 3 ألقاب مع النصر وهم ” دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019، لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي”.

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