النصر يواصل استعداداته لمواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الاثنين، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يواصل الاستعداد:

وانطلق مران النصر بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز بتدريبات لياقية متنوعة، ثم الجري بسرعات مختلفة، وتم تقسيم اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين، وأدوا تدريبات على بناء الهجمة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

ويطمح مانو مينيز في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضد الفيصلي، وخطف الثلاث نقاط، خاصة أنها أول مواجهة محلية يخوضها العالمي تحت قيادته، حيث كانت بدايته مع الأصفر خلال دوري أبطال آسيا 2021.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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