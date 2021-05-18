النصر يوضح تفاصيل إصابات 4 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها 4 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم.

النصر يكشف تفاصيل الإصابات:

وأشار حساب نادي النصر إلى أن علي لاجامي تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة 3 أسابيع، فيما يُعاني عبدالمجيد الصليهم من كدمة وفي المرحلة الأخيرة من برنامجه اللياقي.

وعاد مختار علي مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنه في المرحلة الأخيرة من البرنامج اللياقي، وسيبدأ أيمن يحيى المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك وفقًا للتقرير الطبي من شريك النادي “فزيو تريو”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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