النصر يُخطط لضم صفقة الهلال الثانية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر يُفكر في خطف صفقة ثانية من نادي الهلال، وذلك بعد ضم العالمي للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا يوم الاثنين الماضي بعد اهتمام الهلال بضمه.

وأفادت شبكة UOL البرازيلية أن العالمي مهتم بضم البرازيلي دودو لاعب فريق بالميراس البرازيلي، والمُراقب أيضًا من قبل نادي الهلال خلال الفترة الحالية.

هدف النصر تألق مع الدحيل

جدير بالذكر، أن دودو كان تألق مع الدحيل القطري عندما لعب معهم على سبيل الإعارة من نادي بالميراس، كما شارك بـ كأس العالم للأندية التي أُقيمت فبراير الماضي في قطر.

سرعة موفقة من إدارة العالمي

وربما إذا نجح النصر في حسم صفقة دودو، سيكون العالمي ضم صفقتين اهتم بهما الهلال خلال أقل من أسبوع، مما يدل على سرعة إدارة مسلي آل معمر في حسم الصفقات الرابحة، عن إدارة نادي الهلال.

وكان الحساب الرسمي لـ أصفر العاصمة أعلن الاثنين الماضي عن ضم تاليسكا قائلًا: “العالمي مكانه بالعالمي”، كما سخر الحساب الرسمي للعالمي بعد ضم تاليسكا قائلًا: “ما نحتاج ننزل أرقامه لأنها معروفة”، وجاء ذلك ردًا منهم على فئات عريضة من جماهير الهلال التي عرضت أرقام اللاعب تاليسكا وأكدت على أنه قريب من الانضمام للأزرق.

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