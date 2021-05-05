‎الرئيسية
الرياضة
النصر يُعاني ضد الفيصلي بالدور الثاني
قبل مباراة الفريقين اليوم

النصر يُعاني ضد الفيصلي بالدور الثاني

2021/05/05
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
النصر يُعاني ضد الفيصلي بالدور الثاني جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج ضد الفيصلي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُعاني

وفشل النصر في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال آخر 5 مواسم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

النصر ضد الفيصلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز على العالمي مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات جمعت بينهما في الدور الثاني.

ولعب النصر ضد الفيصلي 21 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر الذي نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الفيصلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

النصر والفيصلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :