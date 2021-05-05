النصر يُعاني ضد الفيصلي بالدور الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج ضد الفيصلي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُعاني

وفشل النصر في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال آخر 5 مواسم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز على العالمي مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات جمعت بينهما في الدور الثاني.

ولعب النصر ضد الفيصلي 21 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر الذي نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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