النفيعي في اجتماعه الأول: حققوا التطلعات والآمال

المواطن - محمد سمعه

طالب ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي الجديد، لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الراقي بضرورة الفوز بالمباريات المقبلة، لـ تحقيق آمال وتطلعات جماهير الراقي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن ماجد النفيعي عقد اجتماعًا بـ لاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الفني والإداري، بعد نهاية الحصة التدريبية.

وأكد النفيعي خلال الاجتماع على أهمية تحقيق الانتصار على نادي التعاون اليوم الجمعة بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودخول المباريات المقبلة بـ روح الانتصار لتحقيق الآمال والتطلعات.

موعد مباراة التعاون والأهلي

وستنطلق مباراة التعاون ضد الأهلي في تمام الساعة العاشرة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستكون مباراة الغد، هي أول مباراة محلية للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع الأهلي، حيث تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

الفوز على التعاون يكسر سلسلة الهزائم

ويسعى الأهلي، لـ كسر سلسلة الهزائم المتتالية دوريًّا، بالفوز على التعاون، حيث قبل مواجهة سكري القصيم، خسر الراقي ست مباريات متتالية بـ الدوري السعودي للمحترفين كان آخرها ضد نادي الرائد.

وكان التعاون هزم الأهلي بثلاثية دون رد، وذلك في الدور الأول من الدوري بالموسم الحالي.

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