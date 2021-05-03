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النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي
من يفعل ذلك يضع نفه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة

النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي

2021/05/03
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي النيابة العامة
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي- الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم؛ حتى لا يقع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

عقوبات: 

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بالعقوبات الآتية:

  • السجن مدة تصل إلى سنتين.
  • غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
  • إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.
  • مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.


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