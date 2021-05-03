النيابة: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية عقوبة انتهاك الحجر الصحي

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي- الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم؛ حتى لا يقع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

عقوبات:

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بالعقوبات الآتية:

السجن مدة تصل إلى سنتين.

غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.

مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

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