‎الرئيسية
اخبار رئيسية
النيابة العامة توجه بضبط المعتدين على شخص داخل مسبح بالرياض
شمل التوجيه مصور المقطع وناشره عبر وسائل التواصل

النيابة العامة توجه بضبط المعتدين على شخص داخل مسبح بالرياض

2021/05/22
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
النيابة العامة توجه بضبط المعتدين على شخص داخل مسبح بالرياض
المواطن - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض، فقد صدر أمر النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت النيابة إن القرار يشمل كذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :