الهزاع متخصص هز شباك الرائد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد هزاع الهزاع من أبرز لاعبي الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعول عليه الجماهير كثيرًا في مباراة الرائد اليوم.

الهزاع يتألق ضد الرائد

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرائد يعتبر الخصم المفضل لنجم الاتفاق هزاع الهزاع، حيث ساهم ضده في تسجيل 7 أهداف، بعدما هز الشباك 5 مرات وصنع هدفين.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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