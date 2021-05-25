الهلاليون: شكرًا فهد بن نافل

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير الهلالية على دعم رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل، وتوجيه الشكر إليه؛ نظرًا لتحمله الكثير من الضغوطات خلال الفترة الماضية، قبل نجاح الفريق الأول لكرة القدم في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

ولعب الهلال ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستشهد تتويجه رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شكرًا فهد بن نافل:

وبدا التأثر الشديد على رئيس نادي الهلال بعد تتويج الفريق باللقب، ما دفع الجماهير لتدشين هاشتاق يحمل اسم شكرًا فهد بن نافل عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا، حيث قدم الجمهور الشكر له لحرصه على إسعادهم.

وقال سيف السيف: “شكرًا لك سعادة الرئيس على كل ما قدمته اجتهدت وعملت لإسعاد جمهور الزعيم وحقق الهلال العديد من البطولات تعاقدت مع العديد من اللاعبين الأجانب والمحليين وجددت لأغلب نجوم الفريق بهدوء والقادم أجمل بإذن الله”.

وكتب الإعلامي محمد الذايدي: “رزين هادئ شهم واثق محبوب.. من القلب شكرًا سعادة الرئيس على عملك المثمر والمنظم وإخلاصك وحبك وحرصك على نجاح هذا الكيان العريق وإسعاد محبيه ولا زال للمجد بقية”.

وعلق فارس الروضان قائلًا: “وصفت يومًا فهد بن نافل بأنه (بركة) الهلال.. أبو سعد قليل الكلام كثير الأفعال جيناته الزرقاء تنبض بالنجاح صنع منجزات فاخرة في زمن قياسي وبإذن الله سيكررها كثيرًا”.

وتابع هلالي كويتي: “بوقت تركناه وأصبحنا ضده.. كان يقاتل وحيدًا!.. الكل كان قاسي عليه.. والكل نقده موجه له.. لكن بالنهاية انتصر وحقق “الدوري”، دموعك غالية.. كان موسم صعب وأغلب أحداثه صعبه لكن النوايا الحسنة تنتصر بالأخير، افرح يا كبير.. فاليوم يومك.. وجمهور الهلال معك الهلال”.

وأضاف حساب يحمل اسم “د. الحماد”: “والله يستحق ابن نافل الرئيس الأسطوري كل كلمة شكر ووفاء وما نكنه بقلوبنا أكبر مما نكتبه دموعه غالية”، وتابع: “على كثر ما هاجمنا وانتقدنا بقلوب محبة وعاشقة نعود اليوم ونقدم الواجب بشكرك والامتنان لك على تعبك وتضحياتك وتحملك وصبرك حتى حققت ما يصبو له الجميع”.

واختتم تغريداته قائلًا: “ثق أننا نحبك ومتعطشين لمتابعة بقية ملحمتك التي ستعلق بأذهاننا ما حيينا شكرًا فهد بن نافل فدموعك غالية يا ابن نافل”، وكتب هلالي أصيل: “موسم صعب جدًّا وتحمل الضغوطات سجل اسمه كأفضل رؤساء مروا على نادي الهلال شكرا من القلب وإذا قسينا عليك كل هذا حب للكيان”.

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