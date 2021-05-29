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الهلاليون يؤدون العرضة احتفالًا بالتتويج بـ دوري محمد بن سلمان
حصد الدوري للموسم الثاني على التوالي

الهلاليون يؤدون العرضة احتفالًا بالتتويج بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/29
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلاليون يؤدون العرضة احتفالًا بالتتويج بـ دوري محمد بن سلمان
المواطن - محمد سمعه

قام نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال بتأدية  العرضة، احتفالًا بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

الهلاليون يؤدون “عرضة الأبطال”

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” صورًا لنجوم الأزرق وهم يؤدون رقصة العرضة، حيث تواجد بافيتمبي جوميز وياسر الشهراني والإيطالي جيوفنكو وسلمان الفرج ومتعب المفرج.

الهلال يؤدي العرضة

ويشهد غدًا الأحد، حفل تتويج الهلال بلقب دوري المحترفين، عقب نهاية مباراة الفيصلي، حيث يحتفل الزعيم بتتويجه بطلًا للدوري، للموسم الثاني على التوالي، والـ17 في تاريخه.

الزعيم حسم لقب الدوري قبل جولة من النهاية

يذكر أن الزعيم كان حسم لقب الدوري قبل جولة من النهاية، حيث يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب.

الهلال يؤدي العرضة

الهلال يؤدي العرضة

 


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