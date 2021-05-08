الهلال تجلّى بخماسية في أمسية رمضانية

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال واحدة من أمتع مبارياته بالموسم الحالي، وذلك بعد الفوز على الجار نادي الشباب بخماسية لهدف.

وتسبب هذا الفوز الهلالي الكبير في انفراد أزرق العاصمة بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مطارده نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

الهلال يفوز ويصالح عشاقه

الهلال كان في أمس الحاجة للفوز، لمصالحة جماهيره الغاضبة من أداء الفريق بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهله بشق الأنفس إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

ونجح الهلال في أن يتجلى بخماسية ويُبدع في آخر مباراة يخوضها في شهر رمضان المبارك، حيث سيواجه في العيد، فريق الباطن يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري.

جوميز يصل لهدفه رقم 100

وكان الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال احتفل بهدفه رقم 100 مع أزرق العاصمة في مختلف المسابقات، بعد أن سجل الهدف الثاني للزعيم في شباك زيد البواردي حارس نادي الشباب من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن جوميز وصل رصيده من الأهداف في دوري المحترفين إلى 20 هدفًا، ليتصدر بهم قائمة هدافي الدوري.

يذكر أن فريق الهلال سبق له وأن اهتم بضم المالي موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي في صيف 2021، وذلك في حال رحل جوميز عن الأزرق بعد نهاية الموسم الجاري.

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