الهلال لا يتوقف عن التسجيل في ملعبه

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتألق هجوميًا

ونجح الهلال في التسجيل خلال آخر 29 مباراة خاضها على ملعبه ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أطول سلسلة للأزرق في تاريخ المسابقة.

ويطمح الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، وتحقيق الفوز للاقتراب من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الزعيم يواجه الأهلي اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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