الهلال لا يخسر المباريات الختامية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الهلال لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم.

الهلال يتألق في المباريات الختامية

ويُقدم الزعيم مستوى مميزًا في المباريات الختامية خلال المواسم الأخيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لاستكمال التفوق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيصلي.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في آخر 10 مباريات ختامية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيصلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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