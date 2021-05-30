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الهلال لا يخسر المباريات الختامية بـ دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد الفيصلي اليوم

الهلال لا يخسر المباريات الختامية بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/30
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال لا يخسر المباريات الختامية بـ دوري محمد بن سلمان لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

يطمح الهلال لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم.

الهلال يتألق في المباريات الختامية

ويُقدم الزعيم مستوى مميزًا في المباريات الختامية خلال المواسم الأخيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لاستكمال التفوق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيصلي.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في آخر 10 مباريات ختامية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيصلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال
اللاعبون يحيون الجماهير – المصدر @Alhilal_FC


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