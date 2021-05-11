الهلال والنصر يتنافسان على الأفضل بآسيا

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أهم معالم المنافسة بين فرق منطقة غرب آسيا خلال شهر أبريل، وجاء في مقدمتها؛ الهلال والنصر.

أبرز فريق غرب آسيا في أبريل

وشهد شهر أبريل الماضي إقامة منافسات الدور التمهيدي ومرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث قدمت الفرق أفضل ما لديهم من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريره إلى تألق 4 فرق في شهر أبريل، وهي: الهلال والنصر، والشارقة والوحدة الإماراتيين، بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، ومنح الجماهير الفرصة للتصويت حتى مساء يوم غد الأربعاء.

الهلال يتألق

وتحدث الآسيوي عن الزعيم قائلًا: “بدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا بطريقة جيدة جداً حينما جمع في الجولات الثلاث الأولى 7 نقاط من تعادل أمام فريق أجمك الأوزبكي 2-2 وفوزين متتاليين على شباب الأهلي الإماراتي 2-0 والاستقلال الطاجيكي 3-1″.

وتابع: “لكنه خسر في الجولة الرابعة أمام الاستقلال بنتيجة كبيرة بلغ قوامها 4-1 قبل أن يعود إلى طريق الانتصارات سريعاً بفوز مستحق على اي جي ام كي 3-0، ثم عاد وخسر في الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي 0-2 ليفقد الصدارة ويصبح مصيره بانتظار ما ستسفر عنه مباريات المجموعات الأخرى”.

ولفت إلى أن الهلال نجا من المأزق بعدما خدمته نتائج الفرق الأخرى ليتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 حينما جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، مسجلاً 8 أهداف واهتزت شباكه 9 مرات وليضرب موعداً مع الاستقلال الإيراني في الدور القادم.

النصر يتصدر

وعلق الآسيوي في تقريره عن العالمي قائلًا: “نجح الوافد الجديد لدوري أبطال آسيا فريق الوحدات الأردني بفرض بداية محرجة للنصر بالتعادل معه 0-0 في الجولة الأولى، لكن “الأصفر” عزز ثقه جماهيره بفوز كبير على السد القطري 3-1، ثم عاد ليفقد نقطتين مجدداً بتعادل إيجابي مع فولاد الإيراني 1-1″.

وعزز النصر حظوظه بالتأهل بعدما تفوق على فولاد 2-0 في الجولة الرابعة، لكن سرعان ما سقط أمام الوحدات وكانت هذه المرة بالخسارة 1-2، لتكون المواجهة المصيرية أمام السد في الجولة الأخيرة ونجح خلالها رفاق عبدالرزاق حمدالله بحسم الصدارة بعد أن انتهت المواجهة للفريق السعودي 2-1.

واختتم تقريره قائلًا: “بوصوله إلى 11 نقطة في ختام منافسات المجموعة، تأهل النصر إلى دور الـ16 بثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة مسجلاً 9 أهداف، وتلقت شباكه 5، وستكون محطته المقبلة في البطولة أمام فريق تركتور سازي الإيراني”.

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