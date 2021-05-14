الهلال يتعثر بالتعادل مع الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الباطن التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الهلال ضد الباطن

وبدأت مباراة الهلال ضد الباطن بشكل سريع، ونجح الزعيم في فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث استغل عرضية من ركلة ركنية، وأطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 18.

ونجح محمد رايحي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 29 من هجمة مرتدة سريعة، وأطلق تسديدة قوية هزت شباك الأزرق، وانتفض لاعبو الباطن وأهدر يوسف الجبلي فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وضغط لاعبو الزعيم، وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 40، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الزعيم أملًا في تسجيل هدف، ولعب سالم الدوسري رأسية رائعة عند الدقيقة 70، إلا أن الحارس تألق وأبعدها، ليُحولها مدافع الفريق السماوي إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من لاعبي الفريق السماوي، لتنتهي مباراة الهلال ضد الباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الباطن إلى 30 نقطة في المركز الـ13.

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